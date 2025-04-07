«Как одеяло»: Дачникам раскрыли пользу апрельского снегопада

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что апрельский снегопад защитит почву от сильного промерзания, особенно в условиях понижения температуры. Он добавил, что плодовые деревья и кустарники особенно уязвимы к изменениям температур.

«Снежный покров действует как одеяло, защищая почву от глубокого промерзания. Это особенно важно для многолетних растений, таких как плодовые деревья и кустарники, чья корневая система может пострадать от сильных морозов. В таком случае, при резком похолодании, существует вероятность повреждения корней растений, особенно тех, которые не отличаются высокой морозостойкостью, например, некоторые сорта роз или гортензий», — отметил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что культуры с мелкой корневой системой, такие как клубника, особенно подвержены риску. Чаплин также подчеркнул важность обеспечения достаточного снежного покрова на приствольных кругах деревьев и кустарников. Он отметил, что в случае нехватки снега рекомендуется использовать дополнительные укрывные материалы, например, лапник или мешковину. Кроме того, эксперт посоветовал проверить теплицы и парники, чтобы предотвратить их обрушение из-за снега.