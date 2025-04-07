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7 апреля, 14:26

«Как одеяло»: Дачникам раскрыли пользу апрельского снегопада

Глава союза дачников Чаплин: Апрельский снег защитит землю от промерзания

Апрель 2025 в Москве. Фото © Life.ru

Апрель 2025 в Москве. Фото © Life.ru

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что апрельский снегопад защитит почву от сильного промерзания, особенно в условиях понижения температуры. Он добавил, что плодовые деревья и кустарники особенно уязвимы к изменениям температур.

«Снежный покров действует как одеяло, защищая почву от глубокого промерзания. Это особенно важно для многолетних растений, таких как плодовые деревья и кустарники, чья корневая система может пострадать от сильных морозов. В таком случае, при резком похолодании, существует вероятность повреждения корней растений, особенно тех, которые не отличаются высокой морозостойкостью, например, некоторые сорта роз или гортензий», — отметил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что культуры с мелкой корневой системой, такие как клубника, особенно подвержены риску. Чаплин также подчеркнул важность обеспечения достаточного снежного покрова на приствольных кругах деревьев и кустарников. Он отметил, что в случае нехватки снега рекомендуется использовать дополнительные укрывные материалы, например, лапник или мешковину. Кроме того, эксперт посоветовал проверить теплицы и парники, чтобы предотвратить их обрушение из-за снега.

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Кстати, сразу после схода снега, садоводы рекомендуют уже высаживать на даче зелень и горох. Эти культуры устойчивы к похолоданиям и быстро прорастают. Опытные огородники отметили, что следует не забывать о необходимости утепления, особенно если ночные температуры всё ещё могут опускаться ниже нуля.

Александра Мышляева
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