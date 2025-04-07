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Регион
7 апреля, 14:47

Дочь Жириновского раскрыла его «секретное пророчество» о России и США

Дочь Жириновского Боцан-Харченко: Отец оставил предсказание о будущем РФ и США

Владимир Жириновский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Жириновский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в начале 2000-х оставил «тайное пророчество». В нём шла речь об отношениях США и России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, её слова приводит «Царьград».

Она уточнила, что пророчество касается времён президентства Джорджа Буша-младшего. Именно его Жириновский расценил, как угрозу для развития России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», — рассказала Боцан-Харченко.

Она отметила, что это одно из немногих размышлений, которые так и не покинули пределы семейного круга при жизни Жириновского.

Предсмертное предсказание Жириновского опубликовано в трёхлетнюю годовщину его смерти
Предсмертное предсказание Жириновского опубликовано в трёхлетнюю годовщину его смерти

А накануне в Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского. Со дня его смерти прошло уже три года. Напомним, Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Даже после смерти основателя ЛДПР продолжают всплывать его точные и детальные предсказания. Например, Жириновский предсказал ссору между США и Европой.

Мария Любицкая
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