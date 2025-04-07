Дочь Жириновского раскрыла его «секретное пророчество» о России и США

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в начале 2000-х оставил «тайное пророчество». В нём шла речь об отношениях США и России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, её слова приводит «Царьград».

Она уточнила, что пророчество касается времён президентства Джорджа Буша-младшего. Именно его Жириновский расценил, как угрозу для развития России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», — рассказала Боцан-Харченко.