Дочь Жириновского раскрыла его «секретное пророчество» о России и США
Дочь Жириновского Боцан-Харченко: Отец оставил предсказание о будущем РФ и США
Владимир Жириновский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в начале 2000-х оставил «тайное пророчество». В нём шла речь об отношениях США и России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, её слова приводит «Царьград».
Она уточнила, что пророчество касается времён президентства Джорджа Буша-младшего. Именно его Жириновский расценил, как угрозу для развития России.
«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», — рассказала Боцан-Харченко.
Она отметила, что это одно из немногих размышлений, которые так и не покинули пределы семейного круга при жизни Жириновского.
А накануне в Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского. Со дня его смерти прошло уже три года. Напомним, Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Даже после смерти основателя ЛДПР продолжают всплывать его точные и детальные предсказания. Например, Жириновский предсказал ссору между США и Европой.