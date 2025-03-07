«Вынужденно будет ссориться»: Найдено ещё одно точное предсказание Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё при жизни предсказал всё, что сейчас происходит между США и Евросоюзом. Он был уверен, что после прихода к власти Дональд Трамп будет конфликтовать с Европой, и в конечном счёте лишит союзников финансовой помощи.

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На кадрах — Жириновский делает прогноз о возможном конфликте 47-го президента США с европейскими странами. Он утверждает, что для того, чтобы Трамп смог увеличить прибыль для Америки, ему придётся вступить в противоречия с ЕС. Либерал-демократ также отмечает, что в результате этого Европа окажется в состоянии замешательства.

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать», — приводит телеграм-канал «Пул N3» слова Жириновского.