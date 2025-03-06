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Регион
5 марта, 21:50

Politico: ЕС придется оплачивать Киеву боеприпасы, пока Трамп не умрёт

Европейский Союз, вероятно, будет продолжать финансировать поставки боеприпасов Украине пока жив президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил неназванный европейский дипломат в интервью Politico.

«Оборонные расходы превращаются в постоянную статью бюджета. Мы как будто убрали солнце, и теперь вынуждены платить за отопление каждый день. Точно так же каждый день нужно оплачивать боеприпасы на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока Трамп не умрёт», — поделился дипломат.

Издание сообщает, что на саммите ЕС планируют одобрить выделение до 800 миллиардов евро в ближайшие годы для поддержки Киева.

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В ЕС также рассматривают возможность того, что США могут заключить соглашение с Россией без согласования с европейскими союзниками. Это заставит Европу приспосабливаться к новым обстоятельствам, утверждают источники.

«Наихудший сценарий состоит в том, что США вскоре могут объявить о соглашении, которого требует Россия, и предложат Украине и Европе принять его», — говорится в статье.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к стране назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что это будет актуально ещё долгие годы.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Лия Мурадьян
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