Предсмертное предсказание Жириновского опубликовано в трёхлетнюю годовщину его смерти

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский незадолго до своей кончины рассказывал журналистам о победе России в военном конфликте. Об этом сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на фрагменты из последнего интервью политика для программы «Новые русские сенсации».

Жириновский в интервью перечислял события, которые неизменно идут друг за другом. Политик отмечал, что Россия в случае военного конфликта обязательно одержит верх, а противник получит по заслугам. Также Жириновский говорил, что если военного сопротивления не будет, то РФ продолжит спокойно двигаться согласно собственному намеченному пути. Напомним, что сегодня, 6 апреля, исполняется ровно три года с момента смерти основателя ЛДПР.