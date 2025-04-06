Предсмертное предсказание Жириновского опубликовано в трёхлетнюю годовщину его смерти
НТВ: Владимир Жириновский незадолго до смерти предсказал победу РФ в конфликте
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский незадолго до своей кончины рассказывал журналистам о победе России в военном конфликте. Об этом сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на фрагменты из последнего интервью политика для программы «Новые русские сенсации».
Жириновский в интервью перечислял события, которые неизменно идут друг за другом. Политик отмечал, что Россия в случае военного конфликта обязательно одержит верх, а противник получит по заслугам. Также Жириновский говорил, что если военного сопротивления не будет, то РФ продолжит спокойно двигаться согласно собственному намеченному пути. Напомним, что сегодня, 6 апреля, исполняется ровно три года с момента смерти основателя ЛДПР.
Напомним, что Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Точные высказывания основателя ЛДПР вспоминают и сейчас. Например, Жириновский предсказал ссору между США и Европой. А недавно в официальном аккаунте политика появился новый пост впервые с 2023 года, где говорится, что в ближайшее время грядёт происшествие, которое «изменит ход событий».