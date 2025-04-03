Пророк с того света: Смерть резко повысила доверие россиян к Жириновскому

Россияне начали больше доверять основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому с момента его смерти три года назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который среди граждан провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Несмотря на то, что Жириновский пользовался популярностью и при жизни, но рекордные цифры были зафиксированы именно после его ухода. Так, если на момент его кончины в апреле 2022 года 60% респондентов выражали доверие к политику, то в марте 2025 года этот показатель возрос до 66%.

Из данных также следует, что симпатии граждан к основателю ЛДПР остались на прежнем уровне: в 2022 году положительно к нему относились 63% россиян, а сейчас этот показатель составляет 62%. Количество тех, кто высказывает негативное отношение к политику, снизилось с 4% до 3%. Процент безразличных к Жириновскому почти не изменился — 30% в 2022 году и 31% в 2025-м.

Социологи ВЦИОМ отметили, что россияне склонны воспринимать ушедших политиков либо положительно, либо с безразличием. В мартовском опросе 56% респондентов заявили, что Жириновский был самостоятельным политиком с реальной силой, в то время как 18% уверены, что он действовал в интересах власти, скрывая это. Еще 17% видят в нём шоумена.