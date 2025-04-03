Пророк с того света: Смерть резко повысила доверие россиян к Жириновскому
ВЦИОМ отметил резкий рост доверия россиян к Жириновскому после его смерти
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Россияне начали больше доверять основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому с момента его смерти три года назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который среди граждан провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Несмотря на то, что Жириновский пользовался популярностью и при жизни, но рекордные цифры были зафиксированы именно после его ухода. Так, если на момент его кончины в апреле 2022 года 60% респондентов выражали доверие к политику, то в марте 2025 года этот показатель возрос до 66%.
Из данных также следует, что симпатии граждан к основателю ЛДПР остались на прежнем уровне: в 2022 году положительно к нему относились 63% россиян, а сейчас этот показатель составляет 62%. Количество тех, кто высказывает негативное отношение к политику, снизилось с 4% до 3%. Процент безразличных к Жириновскому почти не изменился — 30% в 2022 году и 31% в 2025-м.
Социологи ВЦИОМ отметили, что россияне склонны воспринимать ушедших политиков либо положительно, либо с безразличием. В мартовском опросе 56% респондентов заявили, что Жириновский был самостоятельным политиком с реальной силой, в то время как 18% уверены, что он действовал в интересах власти, скрывая это. Еще 17% видят в нём шоумена.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал результаты опроса, отметив, что после смерти Жириновский стал «эталоном патриотизма и стратегической прозорливости».
Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Точные высказывания основателя ЛДПР вспоминают до сих пор. Так, он предсказал ссору между США и Европой. А недавно в официальном аккаунте Жириновского появился новый пост впервые с 2023 года, где говорится, что в ближайшее время грядёт происшествие, которое «изменит ход событий».