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21 марта, 03:22

«Он был прав»: Дочь Жириновского вспомнила пророческие слова отца об Украине

Дочь Жириновского сочла пророческой речь отца после решения Госдумы по Украине

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Бохан-Харченко вспомнила пророческие слова своего отца об Украине. Их покойный экс-лидер либерал-демократов произнёс в Госдуме 25 декабря 1998 года, когда парламентарии одобрили соглашение, признающее границы Незалежной.

«Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений», — процитировала она отца для Kp.ru.

По словам Боцан-Харченко, тогда слова Жириновского не воспринимались всерьёз. Однако сегодня они поражают своей точностью.

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А между тем на официальной странице Жириновского в соцсетях впервые с 2023 года появился новый пост. В нём говорится, якобы в ближайшее время произойдут поистине судьбоносные события.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Тимур Хингеев
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