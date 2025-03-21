«Он был прав»: Дочь Жириновского вспомнила пророческие слова отца об Украине

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Бохан-Харченко вспомнила пророческие слова своего отца об Украине. Их покойный экс-лидер либерал-демократов произнёс в Госдуме 25 декабря 1998 года, когда парламентарии одобрили соглашение, признающее границы Незалежной.

«Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений», — процитировала она отца для Kp.ru.

По словам Боцан-Харченко, тогда слова Жириновского не воспринимались всерьёз. Однако сегодня они поражают своей точностью.