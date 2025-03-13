«Ждите»: В аккаунте умершего Жириновского появился новый пост с предсказанием
В официальном аккаунте Жириновского появился новый пост с предсказанием
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС/ Антон Новодережкин
В официальном аккаунте основателя ЛДПР Владимира Жириновского в социальной сети X впервые с 2023 года появился новый пост. В нём от лица умершего политика говорится, что в ближайшее время произойдут события, которые отразятся на ходе событий.
Пост Владимира Жириновского. Фото © X/ Zhirinovskiy
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — написано на официальном аккаунте политика.
Последний пост, написанный непосредственно Жириновским был опубликован в январе 2022 года. Тогда политик писал, что Запад больше не хочет и не может вести военные действия. После это был выложен пост о смерти Жириновского. Затем в аккаунте не было публикаций с июня 2023 года, когда злоумышленники взломали аккаунт политика. Тогда команда ЛДПР написала, что предпринимает необходимые действия для защиты страницы.
Напомним, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Точные высказывания основателя ЛДПР вспоминают до сих пор. Так, он предсказал ссору между США и Европой.