«Ждите»: В аккаунте умершего Жириновского появился новый пост с предсказанием

В официальном аккаунте основателя ЛДПР Владимира Жириновского в социальной сети X впервые с 2023 года появился новый пост. В нём от лица умершего политика говорится, что в ближайшее время произойдут события, которые отразятся на ходе событий.

Последний пост, написанный непосредственно Жириновским был опубликован в январе 2022 года. Тогда политик писал, что Запад больше не хочет и не может вести военные действия. После это был выложен пост о смерти Жириновского. Затем в аккаунте не было публикаций с июня 2023 года, когда злоумышленники взломали аккаунт политика. Тогда команда ЛДПР написала, что предпринимает необходимые действия для защиты страницы.