В Сеть слили видео с Жириновским, ласкающим «человека-собаку»

В Сети опубликовали видео, на котором основатель ЛДПР Владимир Жириновский играет с художником и перфомансистом Олегом Куликом, прославившимся своим образом «человека-собаки».

Жириновский играет с «человеком-собакой». Видео © Telegram / Быть Дохлой Кошкой

В посте телеграм-канала «Быть дохлой кошкой» указано, что запись была сделана в 1994 году, когда политик занимал должность депутата Госдумы и возглавлял фракцию.

На видео запечатлено, как художника Олега Кулика в наморднике и на поводке приводят к политику, который расслабляется на кожаном диване. Жириновский начинает играть с Куликом, словно с собакой: гладит его по голове и угощает сладостями.