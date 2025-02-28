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28 февраля, 19:20

В Сеть слили видео с Жириновским, ласкающим «человека-собаку»

В Сети показали Жириновского, играющего с перфоманистом Куликом в образе собаки

В Сети опубликовали видео, на котором основатель ЛДПР Владимир Жириновский играет с художником и перфомансистом Олегом Куликом, прославившимся своим образом «человека-собаки».

Жириновский играет с «человеком-собакой». Видео © Telegram / Быть Дохлой Кошкой

В посте телеграм-канала «Быть дохлой кошкой» указано, что запись была сделана в 1994 году, когда политик занимал должность депутата Госдумы и возглавлял фракцию.

На видео запечатлено, как художника Олега Кулика в наморднике и на поводке приводят к политику, который расслабляется на кожаном диване. Жириновский начинает играть с Куликом, словно с собакой: гладит его по голове и угощает сладостями.

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Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку Жириновского от 2017 года. Тогда политик предсказал, что Запад будет оказывать поддержку украинским националистам в противостоянии с Россией, однако это может иметь серьёзные последствия для самой Европы. Чернышов отметил, что представленный документ следует рассматривать не как предсказание, а как прогноз, сделанный одним из выдающихся умов нашего времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Александра Мышляева
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