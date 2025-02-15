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Регион
15 февраля, 04:31
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Всколыхнёт Европу: Жириновский предупреждал о последствиях нацизма на Украине ещё в 2017-м

Чернышов обнародовал прогноз Жириновского о нацизме на Украине

Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2017 году предупреждал, что нацизм на Украине может негативно повлиять на Европу. В записке, обнародованной вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, он указывает на то, что Запад поддерживает украинских нацистов для борьбы с Россией, но это может привести к серьёзным последствиям для самой Европы.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрождённый нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — говорится в тексте записки.

Чернышов подчеркнул, что опубликованный документ не является пророчеством, а является жёстким прогнозом, сделанным одним из крупнейших умов современности. Он также отметил, что если ЕС продолжит поддерживать экс-комика Владимира Зеленского, тот может стать причиной разрушения самой Европы.

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Ранее было найдено предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа. Ещё при жизни основатель ЛДПР спрогнозировал, что американский лидер посетит Москву, где будет достигнуто соглашение о включении Новороссии, Крыма и Донбасса в состав России, а Украине будут переданы Львов и ещё пять районов.

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ldpr.ru

Артём Гапоненко
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