Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2017 году предупреждал, что нацизм на Украине может негативно повлиять на Европу. В записке, обнародованной вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, он указывает на то, что Запад поддерживает украинских нацистов для борьбы с Россией, но это может привести к серьёзным последствиям для самой Европы.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрождённый нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — говорится в тексте записки.

Чернышов подчеркнул, что опубликованный документ не является пророчеством, а является жёстким прогнозом, сделанным одним из крупнейших умов современности. Он также отметил, что если ЕС продолжит поддерживать экс-комика Владимира Зеленского, тот может стать причиной разрушения самой Европы.