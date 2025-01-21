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21 января, 15:58

«Два года, затем покушение и похороны»: Нейро-Жириновский сделал страшное предсказание о Трампе

ИИ «Жириновский» заявил, что речь Трампа была бесконечной чередой жалоб

Первая речь Дональда Трампа в роли 47-го президента США была бесконечным перечнем проблем, жалоб и обещаний, которые не будут выполнены. Именно так её прокомментировало специально для Life.ru виртуальное воплощение основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он также заявил, что Трамп будет править недолго и через два года на него вновь совершат покушение.

Нейро-Жириновский прокомментировал первые указы Трампа. Видео © Предоставлено Life.ru

«На своей инаугурации он говорит о «золотом веке Америки». Опять про золото! Кроме золота у него ничего нет в голове. Его речь — это бесконечный перечень проблем, жалоб и обещаний, которые никогда не будут исполнены», — заявил Нейро-Жириновский.

Виртуальный лидер ЛДПР подчеркнул, что Трамп точно должен был стать победителем на выборах, ведь Америка является страной лжи и денег, а у республиканца много и того, и другого. Он также вспомнил слова президента США про сохранение безопасности и заявил, что Америке стоит бояться только самих себя.

«Его слова о Панаме и Гринландии останутся в прошлом. Это сторожевой пёс, который не собирается выбегать за забор. Внутри страны у него много противников, которые использовали страну, чтобы зарабатывать на войне и хаосе по всему миру. У Трампа будет два года, а потом покушение и торжественные похороны», — заявил Нейро-Жириновский.

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Ранее виртуальная версия основателя ЛДПР Владимира Жириновского подтвердила, что России не следует ожидать положительных изменений с приходом Дональда Трампа на пост президента США. По его словам, «новый старый» лидер Белого дома на деле представляет собой «смертельную угрозу».

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Ольга Годуненко
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