Члены ЛДПР почтили память Владимира Жириновского в третью годовщину его смерти

В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского в третью годовщину его ухода. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

В Москве на Новодевичьем кладбище память Владимира Жириновского в третью годовщину его ухода. Видео © Telegram / Леонид Слуцкий

«Мы неукоснительно следуем его заветам: защищаем русских людей, Россию и приближаем нашу скорую Победу в той самой специальной военной операции, дату которой Владимир Вольфович предсказал с потрясающей точностью. < > Мы делаем всё, чтобы Владимир Вольфович гордился нами, чтобы ЛДПР, действительно, была достойна его бессмертной памяти», — заявил Слуцкий.