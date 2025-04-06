Члены ЛДПР почтили память Владимира Жириновского в третью годовщину его смерти
В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского
В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского. Обложка © Telegram / Леонид Слуцкий
В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память Владимира Жириновского в третью годовщину его ухода. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале.
В Москве на Новодевичьем кладбище память Владимира Жириновского в третью годовщину его ухода. Видео © Telegram / Леонид Слуцкий
«Мы неукоснительно следуем его заветам: защищаем русских людей, Россию и приближаем нашу скорую Победу в той самой специальной военной операции, дату которой Владимир Вольфович предсказал с потрясающей точностью. < > Мы делаем всё, чтобы Владимир Вольфович гордился нами, чтобы ЛДПР, действительно, была достойна его бессмертной памяти», — заявил Слуцкий.
Слуцкий отметил, что партия, насчитывающая уже свыше 400 тысяч членов, работает над комфортом и безопасностью россиян, стремясь к новым вершинам в память о своём основателе.
Напомним, что Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Точные высказывания основателя ЛДПР вспоминают и сейчас. Например, Жириновский предсказал ссору между США и Европой. А недавно в официальном аккаунте политика появился новый пост впервые с 2023 года, где говорится, что в ближайшее время грядёт происшествие, которое «изменит ход событий».