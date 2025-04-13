В своих предсказаниях Матрона Московская рассказала, что угрожает России в 2025-м

Матрона Московская, известная своими точными предсказаниями, предсказывала, что угрожает России в 2025 году. По её словам, русским необходимо опасаться вероотступничества и стяжательства. Тех, кто отойдёт от веры, ожидают большие бедствия. Печальные последствия этого и вовсе грозят всем странам мира.

«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать», — говорила Матрона.

Святая верила, что РФ сможет этому противостоять, если будет опираться на религиозные убеждения, сильный народный дух и традиции. По её словам, спасение мира возможно лишь через праведников.