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13 апреля, 08:00

Тест: Лишь фанаты шансона смогут дополнить пропущенные слова из 6 хитов Шуфутинского

Сегодня легендарный артист и знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский празднует 77-й день рождения. Предлагаем отметить это событие как следует и вспомнить хиты!

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Шуфутинский — голос, который стал символом целой эпохи. Его песни наполнены тоской, любовью, юмором и житейской мудростью. Родившись в Москве, но пройдя через эмиграцию и американские клубы, он вернулся на родину уже легендой. Хрипловатый баритон узнают с первых нот, а тексты — то лиричные, то хулиганские — разобрали на цитаты. В каждом дворе, на каждой кухне, в ресторанах и на праздниках подпевали легендарным композициям. Сможете ли вы без ошибок восстановить пропущенные слова из главных хитов артиста?

Буквально на днях российский актёр Михаил Ефремов освободился из колонии и начал возвращаться к привычной столичной жизни. Сможете ли вы угадать 7 фильмов с актёром всего по одному кадру? Пройдите тест и узнайте! А это испытание не про Канны или Ниццу, а про красивейший Крым! Угадайте, что за достопримечательность Крыма ИИ скрыл под аниме-картинкой, на 8/8 и докажите звание заядлого путешественника.

Тест: Только те, кто заслушал Лазарева до дыр, смогут вставить пропущенные слова из 6 хитов
Тест: Только те, кто заслушал Лазарева до дыр, смогут вставить пропущенные слова из 6 хитов
Виктория Мишинкина
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