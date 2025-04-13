Тест: Лишь фанаты шансона смогут дополнить пропущенные слова из 6 хитов Шуфутинского
Сегодня легендарный артист и знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский празднует 77-й день рождения. Предлагаем отметить это событие как следует и вспомнить хиты!
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Михаил Шуфутинский — голос, который стал символом целой эпохи. Его песни наполнены тоской, любовью, юмором и житейской мудростью. Родившись в Москве, но пройдя через эмиграцию и американские клубы, он вернулся на родину уже легендой. Хрипловатый баритон узнают с первых нот, а тексты — то лиричные, то хулиганские — разобрали на цитаты. В каждом дворе, на каждой кухне, в ресторанах и на праздниках подпевали легендарным композициям. Сможете ли вы без ошибок восстановить пропущенные слова из главных хитов артиста?
Буквально на днях российский актёр Михаил Ефремов освободился из колонии и начал возвращаться к привычной столичной жизни. Сможете ли вы угадать 7 фильмов с актёром всего по одному кадру? Пройдите тест и узнайте! А это испытание не про Канны или Ниццу, а про красивейший Крым! Угадайте, что за достопримечательность Крыма ИИ скрыл под аниме-картинкой, на 8/8 и докажите звание заядлого путешественника.