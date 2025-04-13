Тест: Лишь фанаты шансона смогут дополнить пропущенные слова из 6 хитов Шуфутинского

Михаил Шуфутинский — голос, который стал символом целой эпохи. Его песни наполнены тоской, любовью, юмором и житейской мудростью. Родившись в Москве, но пройдя через эмиграцию и американские клубы, он вернулся на родину уже легендой. Хрипловатый баритон узнают с первых нот, а тексты — то лиричные, то хулиганские — разобрали на цитаты. В каждом дворе, на каждой кухне, в ресторанах и на праздниках подпевали легендарным композициям. Сможете ли вы без ошибок восстановить пропущенные слова из главных хитов артиста?