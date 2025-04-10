Тест: Более 100 ролей и 1 смертельное ДТП — сколько фильмов с Ефремовым вы узнаете по 1 кадру

В июне 2020 года имя Михаила Ефремова оказалось на первых полосах всех СМИ — страшное ДТП в центре Москвы, унёсшее жизнь человека, навсегда изменило судьбу актёра. Суд, тюремный срок, общественное осуждение — казалось, карьере пришёл конец. Но парадоксальным образом именно эти события вызвали новую волну интереса к творчеству артиста. Зрители массово пересматривают его фильмы, спорят о ролях и заново оценивают его талант. От ироничных героев комедий до глубоких драматических образов — каждая роль теперь воспринимается через призму трагической биографии. А сможете ли вы узнать фильмы Ефремова всего по одному кадру? Проверьте, насколько хорошо вы помните работы актёра, к которому приковано особое внимание.