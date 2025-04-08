«За молодостью не угнаться»: Знаменитая сваха пророчит скорый распад пары — Лепса и его 19-летней невесты

Григорий Лепс, судя по всему, ищет секрет вечной молодости. Сейчас звезда «Рюмки водки на столе» встречается с очень молодой девушкой, которую зовут Аврора Киба, 19-летней студенткой Лондонского колледжа моды. Формально — неплохая партия для звезды: учится в Британии, происходит из богатой семьи. Но как и чем компенсировать огромную разницу в возрасте? Напомним, что Лепсу сейчас 62 года, Киба младше его на 43 года. Есть ли шансы у пары с настолько внушительной разницей в возрасте? Роза Сябитова считает, что из этого брака получится только катастрофа. Все подробности раскрываем в материале.

Когда свадьба Лепса и Авроры Кибы?

Аврора Киба и Григорий Лепс женятся уже летом 2025 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

В нашем распоряжении только слухи. Не лучший источник информации, но выбирать не приходится. В каждом слухе есть доля правды, и на сей раз анонимные инсайдеры звёздной жизни утверждают, что свадьба 62-летнего Лепса с 19-летней Авророй Кибой состоится уже совсем скоро, этим летом. Говорят, Григорий вовсю готовится к торжеству, планирует не только гражданскую роспись, но и венчание в церкви. А его молодая невеста с восторгом рассказывает, сколько белых платьев сменит во время торжества. Похоже на сказку, не так ли?

Кто такая Аврора Киба

Аврора Киба — яркая представительница отечественной золотой молодёжи 2006 года рождения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

В жизни Авроры Кибы не только отношения с Лепсом похожи на сказку. Напоминаем, что Аврора происходит из очень обеспеченной семьи. У её родителей есть недвижимость в Форте-деи-Марми, самом элитном курортном комплексе Тосканы. Её мама — светская львица, вместе с родителями девушка бывала в Италии, Великобритании, Франции... С ранних лет её достижения старательно выкладывались в «Инстаграме». В общем, Аврора — не совсем обычная девушка.

Как начались отношения Лепса и Авроры Кибы

Аврора Киба и Григорий Лепс познакомились в 2024 году. Тогда же стали появляться вместе на красной дорожке. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Пара начала встречаться летом 2024 года. Тогда Аврора Киба впервые появилась вместе с Лепсом на светском мероприятии. О своих намерениях жениться шансонье объявил на «Премии Муз-ТВ», куда они пришли вместе. Правда, уже в сентябре Аврора уехала в Лондон учиться на дизайнера. Теперь любовники видятся только раз в несколько месяцев, а Лепс жалуется на то, что встречи влетают ему в копеечку. Впрочем, он готов потратить годовую зарплату менеджера, лишь бы видеть любимую почаще. Да и Авроре в Лондоне не очень понравилось: в начале 2025 года она заявила, что переедет в Москву и сменит учебное заведение.

Какие проблемы бывают от такой внушительной разницы в возрасте

Аврору Кибу и Григория Лепса разделяют целых 43 года. Это большой срок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps, avrorakiba

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!», относится к браку скептически. В разговоре с «Комсомольской правдой» она прямым текстом заявляла: «Девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом всё сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придётся каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает». В чём она не права?

Кстати, многие пытаются обвинить Аврору в неких корыстных целях, которые она преследует, вступая в отношения с Лепсом. Но денежный мотив мы отметаем сразу: у семьи Киба есть вилла в Тоскане, а у шансонье — только квартиры в Москве и Подмосковье. В корысти, кстати, можно заподозрить их обоих. Лепс, как мужчина преклонных лет, тянется к молодой девушке, пытаясь хоть на минуту вернуться в свою собственную молодость. Аврору, в свою очередь, может привлекать социальный капитал и звёздный статус возлюбленного. На авторе песни «Рюмка водки на столе» можно нехило пропиариться.

Да, Лепс весьма статусный мужчина, он умеет производить впечатление, он хорош собой. Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки. Если это брак по расчёту, то это одна история, но очевидно, что их вряд ли объединила неземная любовь. С другой стороны, этой девушке может льстить внимание такого ловеласа. Для неё это хороший опыт познания мужчин сквозь призму отношений с Лепсом. Это хорошая школа жизни. Роза Сябитова Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!»