Великий спортсмен: Басков рассказал, как вёл свадьбу Овечкина
Басков: Я горжусь, что был ведущим на свадьбе Овечкина
Николай Басков и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikolaibaskov, © Getty Images / Bruce Bennett
Российский певец Николай Басков горд тем, что ему выпала честь вести свадьбу легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом исполнитель рассказал во время пресс-подхода на фестивале «Удачные песни 2025».
Николай Басков о рекорде Александра Овечкина и своей роли ведущего на свадьбе спортсмена. Видео © Пятый канал, Обложка © Газета «Известия»
«Я Сашу поздравляю от всего сердца, потому что это выдающийся, великий спортсмен. У меня была честь приглашённым вести их свадьбу с Настей, его супругой. У них двое потрясающих детей. Они невероятно просто удивительные люди. И когда, бывает, где-то мы пересекаемся, я горжусь, что я имею непосредственное отношение к событию, когда семья сформировалась», — рассказал он Пятому каналу.
Певец назвал 895-й гол Овечкина историческим достижением для всего мирового хоккея. А ещё Басков подчеркнул, что сам Овечкин не перестаёт радовать болельщиков своим мастерством и целеустремленностью.
Безусловно за достижением Александра Овечкина стоит талант и долгие годы упорного труда — в этом не может быть никаких сомнений. Однако Life.ru решил посмотреть на этот вопрос под другим углом и обратился к астрологу, который прочитал натальную карту российского хоккеиста, чтобы узнать — был ли его головокружительный успех предначертан судьбой.