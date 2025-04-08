Великий спортсмен: Басков рассказал, как вёл свадьбу Овечкина

Российский певец Николай Басков горд тем, что ему выпала честь вести свадьбу легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом исполнитель рассказал во время пресс-подхода на фестивале «Удачные песни 2025».

Николай Басков о рекорде Александра Овечкина и своей роли ведущего на свадьбе спортсмена. Видео © Пятый канал, Обложка © Газета «Известия»

«Я Сашу поздравляю от всего сердца, потому что это выдающийся, великий спортсмен. У меня была честь приглашённым вести их свадьбу с Настей, его супругой. У них двое потрясающих детей. Они невероятно просто удивительные люди. И когда, бывает, где-то мы пересекаемся, я горжусь, что я имею непосредственное отношение к событию, когда семья сформировалась», — рассказал он Пятому каналу.

Певец назвал 895-й гол Овечкина историческим достижением для всего мирового хоккея. А ещё Басков подчеркнул, что сам Овечкин не перестаёт радовать болельщиков своим мастерством и целеустремленностью.