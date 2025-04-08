Life.ru узнал причину ошеломительного спортивного успеха Овечкина: ответ в его космограмме

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», совершил исторический прорыв в хоккее. 6 апреля, забив 895-й гол в матче НХЛ против «Айлендерс», он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах. Игра была приостановлена во втором периоде сразу после знаменательного гола, чтобы отметить достижение российского хоккеиста. Было ли на судьбе у Овечкина стать мировой звездой спорта или всё это результат его упорства?

Чтобы дать точный ответ, есть ли в натальной карте Александра Овечкина указания на удачу и славу, необходимо знать время его рождения. Мы же можем руководствоваться только его космограммой — звёздной картой, построенной на основе даты и города рождения.

В чём секрет успеха Александра Овечкина. Фото © GettyImages / Bruce Bennett

Как рассказывает Life.ru астролог Борис Зак, анализ космограммы показывает, что успехи Александра в спорте — это не столько предначертанная удача, сколько результат ярко выраженного трудолюбия и упорства.

Также космограмма указывает на стремление сосредоточить свои силы на достижении результатов в одной конкретной области, которой для Александра и стал хоккей. Тут же отмечу, что по положению Марса в Деве хоккей — это как раз один из подходящих ему видов спорта. Борис Зак Астролог

Также, как рассказывает астролог, положение Сатурна в знаке зодиака Скорпион указывает на наличие страстного, сильного темперамента, что также является одним из показателей целеустремлённости спортсмена.

А секстиль Солнца и Сатурна говорит о том, что в характере Александра Овечкина заложены такие качества, как терпение и высокая самодисциплина. Борис Зак Астролог

Лучший в мире: Овечкин и натальная карта. Фото © GettyImages / Bruce Bennett