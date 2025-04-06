Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки

В этот момент сам Гретцки находился на стадионе, а за рекордом наблюдали мать, жена и дети Александра. На арене «Айлендерс» специально установили восемь дополнительных камер, чтобы запечатлеть это историческое событие с различных ракурсов.

Кроме того, в текущем сезоне Овечкин установил ещё несколько рекордов: он превзошёл рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в первых периодах (242), рекорд Яромира Ягра по победным голам (136), обновил рекорд по сезонам с более чем 40 заброшенными шайбами (14) и рекорд по голам в большинстве (324). В этом сезоне российский хоккеист стал самым результативным игроком в возрасте 35+ лет и первым спортсменом в истории НХЛ, забросившим минимум 200 шайб в трёх разных десятилетиях.