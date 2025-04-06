Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина в НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ, добавив запись в летопись лиги. Американский снайпер в этом сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб. Начиная с дебюта в НХЛ, он уже девять лет кряду (с 2016/2017 по 2024/2025) демонстрирует стабильность, преодолевая рубеж в 30 голов за сезон.