Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина в НХЛ
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс повторил рекорд Овечкина в НХЛ
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Сергей Фадеичев
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ, добавив запись в летопись лиги. Американский снайпер в этом сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб. Начиная с дебюта в НХЛ, он уже девять лет кряду (с 2016/2017 по 2024/2025) демонстрирует стабильность, преодолевая рубеж в 30 голов за сезон.
В XXI веке подобное удалось лишь Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз», который установил рекорд лиги, выдав 15 таких сезонов подряд (с 2005/2006 по 2019/2020). Теперь Мэттьюс нацелился на легендарных Майка Босси и Яри Курри, каждый из которых в прошлом столетии отметился десятью сезонами с 30+ голами.
Между тем российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 894-ю шайбу во время встречи против «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ. Таким образом, он сравнялся с легендарным канадским снайпером Уэйном Гретцки по забитым голам. Тот, к слову, в этот момент находился на трибунах и следил за игрой. Сам российский спортсмен уже обратился к семье и фанатам со словами признательности за их поддержку.