Александр Овечкин забил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки

В матче против «Чикаго» Александр Овечкин совершил то, что ещё недавно казалось невозможным — забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с легендарным достижением Уэйна Гретцки. Особую символичность моменту придало присутствие самого канадца на трибунах, который стал свидетелем этого исторического события.

Сейчас идёт третий период матча. У Овечкина есть реальный шанс не просто повторить, а превзойти рекорд Гретцки уже сегодня. При этом российский снайпер демонстрирует феноменальную результативность — ему потребовалось на одну игру меньше, чем канадской легенде, чтобы достичь этой отметки (1486 у Овечкина, 1487 у Гретцки).

Овечкин повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки, забросив 894 шайбы в НХЛ. Видео © Х / Washington Capitals