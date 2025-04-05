Александр Овечкин забил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки. Обложка © Х / Washington Capitals
В матче против «Чикаго» Александр Овечкин совершил то, что ещё недавно казалось невозможным — забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с легендарным достижением Уэйна Гретцки. Особую символичность моменту придало присутствие самого канадца на трибунах, который стал свидетелем этого исторического события.
Сейчас идёт третий период матча. У Овечкина есть реальный шанс не просто повторить, а превзойти рекорд Гретцки уже сегодня. При этом российский снайпер демонстрирует феноменальную результативность — ему потребовалось на одну игру меньше, чем канадской легенде, чтобы достичь этой отметки (1486 у Овечкина, 1487 у Гретцки).
Овечкин повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки, забросив 894 шайбы в НХЛ. Видео © Х / Washington Capitals
Кроме того, в матче с «Чикаго» Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в возрасте 39 лет (в сезоне 1967/68) отличился 39 раз, у Овечкина уже 41.