Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет
Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals
Александр Овечкин стал самым результативным 39-летним игроком за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, забросив свою 40-ю шайбу в текущем сезоне в игре с «Чикаго». Российский нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в возрасте 39 лет (в сезоне 1967/68) отличился 39 раз.
Сам Хоу сохраняет рекорд результативности для игроков старше 36 лет — в 40 лет канадский ветеран забросил 44 шайбы в сезоне 1968/69. Теперь у Овечкина есть все шансы бросить вызов и этому достижению в следующем сезоне.
Однако на данный момент российский форвард продолжает свою охоту за главным рекордом НХЛ. С 893 голами в регулярных чемпионатах он находится всего в одном шаге от легендарного показателя Уэйна Гретцки (894 гола).