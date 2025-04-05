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5 апреля, 00:52

Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин стал самым результативным 39-летним игроком за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, забросив свою 40-ю шайбу в текущем сезоне в игре с «Чикаго». Российский нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в возрасте 39 лет (в сезоне 1967/68) отличился 39 раз.

Сам Хоу сохраняет рекорд результативности для игроков старше 36 лет — в 40 лет канадский ветеран забросил 44 шайбы в сезоне 1968/69. Теперь у Овечкина есть все шансы бросить вызов и этому достижению в следующем сезоне.

Приглашены все, кроме России: НХЛ готовит масштабное шоу к рекорду Овечкина
Приглашены все, кроме России: НХЛ готовит масштабное шоу к рекорду Овечкина

Однако на данный момент российский форвард продолжает свою охоту за главным рекордом НХЛ. С 893 голами в регулярных чемпионатах он находится всего в одном шаге от легендарного показателя Уэйна Гретцки (894 гола).

Артём Гапоненко
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