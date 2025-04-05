Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет

Александр Овечкин стал самым результативным 39-летним игроком за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, забросив свою 40-ю шайбу в текущем сезоне в игре с «Чикаго». Российский нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение легендарного Горди Хоу, который в возрасте 39 лет (в сезоне 1967/68) отличился 39 раз.

Сам Хоу сохраняет рекорд результативности для игроков старше 36 лет — в 40 лет канадский ветеран забросил 44 шайбы в сезоне 1968/69. Теперь у Овечкина есть все шансы бросить вызов и этому достижению в следующем сезоне.