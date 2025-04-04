Приглашены все, кроме России: НХЛ готовит масштабное шоу к рекорду Овечкина
В НХЛ сравнили подготовку к будущему рекорду Овечкина с финалом Кубка Стэнли
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP
Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрабатывает масштабную программу мероприятий, посвящённую грядущему рекорду россиянина Александра Овечкина, которому осталось забить всего две шайбы до достижения Уэйна Гретцки и три — до установления нового рекорда (892 у Ови, 894 у канадца). В сообществе подчёркивают исключительную важность этого события, сравнивая его с финалом Кубка Стэнли.
Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер раскрыл детали готовящегося шоу.
«Мы собрали съёмочные группы со всего мира. Мы подключаем микрофоны буквально ко всем, работаем с телесетями, используя дополнительные камеры. Журналисты из разных медиа следуют за нами», — рассказал он.
Также Майер сообщил, что в каждом городе пройдёт генеральная репетиция по полной программе: видео, LED-экраны, оформление арены будут проверены и приведены в строй. Целый стадион превратится в Ovi Land, но для этого нужна идеальная слаженность всех действий, отметил функционер.
Однако не все представители СМИ смогут увидеть и оценить мероприятие, так как на событие не были приглашены российские журналисты. Так, ранее стало известно, что российская пресса лишена возможности лично осветить рекорд Овечкина и взять интервью у хоккеиста после его триумфа. НХЛ запретила аккредитацию для журналистов из России на все свои игры и мероприятия.