Приглашены все, кроме России: НХЛ готовит масштабное шоу к рекорду Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрабатывает масштабную программу мероприятий, посвящённую грядущему рекорду россиянина Александра Овечкина, которому осталось забить всего две шайбы до достижения Уэйна Гретцки и три — до установления нового рекорда (892 у Ови, 894 у канадца). В сообществе подчёркивают исключительную важность этого события, сравнивая его с финалом Кубка Стэнли.

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер раскрыл детали готовящегося шоу.

«Мы собрали съёмочные группы со всего мира. Мы подключаем микрофоны буквально ко всем, работаем с телесетями, используя дополнительные камеры. Журналисты из разных медиа следуют за нами», — рассказал он.

Также Майер сообщил, что в каждом городе пройдёт генеральная репетиция по полной программе: видео, LED-экраны, оформление арены будут проверены и приведены в строй. Целый стадион превратится в Ovi Land, но для этого нужна идеальная слаженность всех действий, отметил функционер.