«Великая погоня»: Александр Овечкин появился на новом логотипе НХЛ
НХЛ сменила логотип на картинку, посвящённую погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Ови осталось всего пять шайб до Гретцки. Обложка © ТАСС / AP
Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своих аккаунтах в социальных сетях сменила логотип на картину, посвящённую погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитану «столичных» осталось забросить всего пять шайб, чтобы превзойти великого канадца.
Логотип НХЛ с Овечкиным. Фото © X / nhl
На обновлённом логотипе, выполненном в бело-сине-красных цветах «Кэпиталз» можно увидеть силуэт Овечкина, празднующего гол. Кроме того, на изображении есть надпись: The GR8 Chase. Alex Ovechkin («Великая погоня. Алекс Овечкин»). Тут обыгрывается прозвище россиянина — Great 8.
Напомним, накануне Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Баффало Сейбрз» (5:8). Для него этот гол стал 890-м в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки 894 шайбы. Эксперты ожидают, что в апреле рекорд 99-го номера будет побит, ведь «Вашингтон» должен провести ещё девять игр.