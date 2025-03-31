«Великая погоня»: Александр Овечкин появился на новом логотипе НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своих аккаунтах в социальных сетях сменила логотип на картину, посвящённую погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитану «столичных» осталось забросить всего пять шайб, чтобы превзойти великого канадца.

Логотип НХЛ с Овечкиным. Фото © X / nhl

На обновлённом логотипе, выполненном в бело-сине-красных цветах «Кэпиталз» можно увидеть силуэт Овечкина, празднующего гол. Кроме того, на изображении есть надпись: The GR8 Chase. Alex Ovechkin («Великая погоня. Алекс Овечкин»). Тут обыгрывается прозвище россиянина — Great 8.