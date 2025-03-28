Овечкин вернул одноклубников на лёд, чтобы поприветствовать легендарного соперника

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернул одноклубников на лёд после матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4), чтобы пожать руку 40-летнему вратарю соперника Марку-Андре Флёри, завершающему карьеру. Россиянин выстроил сокомандников в центре, дабы поприветствовать легендарного голкипера.

Овечкин и Флёри — давние соперники, вратарь неоднократно останавливал «столичных» на пути к Кубку Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». По иронии судьбы именно Флёри был вратарём «Вегас Голден Найтс», которых клуб Овечкина обыграл в финале плей-офф в 2018 году. Канадец занимает первое место среди вратарей, которые больше всего пропускали от российского голеадора в регулярных чемпионатах (28 шайб, с учётом плей-офф 41).