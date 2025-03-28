Овечкин вернул одноклубников на лёд, чтобы поприветствовать легендарного соперника
Овечкин вернул партнёров по «Вашингтону» для рукопожатия с вратарём Флёри
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри во время пятого финального матча серии плей-офф Кубка Стэнли-2018 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Обложка © ТАСС / AP
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернул одноклубников на лёд после матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4), чтобы пожать руку 40-летнему вратарю соперника Марку-Андре Флёри, завершающему карьеру. Россиянин выстроил сокомандников в центре, дабы поприветствовать легендарного голкипера.
Овечкин и Флёри — давние соперники, вратарь неоднократно останавливал «столичных» на пути к Кубку Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». По иронии судьбы именно Флёри был вратарём «Вегас Голден Найтс», которых клуб Овечкина обыграл в финале плей-офф в 2018 году. Канадец занимает первое место среди вратарей, которые больше всего пропускали от российского голеадора в регулярных чемпионатах (28 шайб, с учётом плей-офф 41).
Флёри выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоту». На драфте-2003 его выбрали под первым номером. Флёри — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «пингвинов» (2009, 2016, 2017), обладатель вратарских наград «Везина Трофи» и «Уильям М. Дженнингс Трофи» 2021 года. Занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед и по количеству матчей среди вратарей, уступая только Мартину Бродёру. Олимпийский чемпион 2010 года. Пятикратный участник Матча всех звёзд НХЛ и трёхкратный обладатель премии «Выбор болельщиков НХЛ» в номинации «сейв года».