Одноклубник рассказал об интересной традиции Овечкина после матчей

Канадский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Дилан Строум поделился интересной традицией своего партнёра по команде Александра Овечкина после игр. Его высказывания приводит RMNB. Строум отметил, что Овечкин забирает все свои вещи после матчей, в которых он забивает голы.

«Мы точно не знаем, оставляет ли он это у себя и хранит в своём музее или ещё где-то», — задался вопросом хоккеист.