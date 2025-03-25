Одноклубник рассказал об интересной традиции Овечкина после матчей
Хоккеист Строум: Овечкин забирает свои вещи с матчей, в которых он забивает голы
Канадский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Дилан Строум поделился интересной традицией своего партнёра по команде Александра Овечкина после игр. Его высказывания приводит RMNB. Строум отметил, что Овечкин забирает все свои вещи после матчей, в которых он забивает голы.
«Мы точно не знаем, оставляет ли он это у себя и хранит в своём музее или ещё где-то», — задался вопросом хоккеист.
Овечкин находится на втором месте по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У 39-летнего российского нападающего 888 шайб в активе. Он отстаёт от рекордсмена, канадца Уэйна Гретцки, всего на шесть голов. Кстати, хоккеист не намерен продолжать карьеру в НХЛ после истечение контракта. После сезона 2025/26 Овечкин планирует вернуться в московское «Динамо».