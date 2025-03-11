C «Вашингтоном» покончено: Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». В интервью «Спорт-Экспрессу» 39-летний хоккеист рассказал, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».

«Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в Динамо [вернусь] , если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал российский нападающий.

Сейчас Овечкин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Для этого россиянину осталось забросить восемь шайб, чтобы повторить, и девять, чтобы побить рекорд канадца. По прогнозам, это может произойти уже в нынешнем сезоне. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.