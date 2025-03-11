Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 23:19

C «Вашингтоном» покончено: Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»

Овечкин заявил, что не будет подписывать новый контракт с «Вашингтоном»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». В интервью «Спорт-Экспрессу» 39-летний хоккеист рассказал, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».

«Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в Динамо [вернусь], если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал российский нападающий.

Сейчас Овечкин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Для этого россиянину осталось забросить восемь шайб, чтобы повторить, и девять, чтобы побить рекорд канадца. По прогнозам, это может произойти уже в нынешнем сезоне. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.

«Другой уровень бытия»: «Вашингтон» поражён новым рекордом Овечкина
«Другой уровень бытия»: «Вашингтон» поражён новым рекордом Овечкина

Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» выложил видео эмоциональной реакции Овечкина на 885-ю шайбу в матче НХЛ. Сразу после взятия ворот спортсмен закричал по-русски протяжное «Да!».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • ХК Динамо Москва
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar