C «Вашингтоном» покончено: Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»
Овечкин заявил, что не будет подписывать новый контракт с «Вашингтоном»
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». В интервью «Спорт-Экспрессу» 39-летний хоккеист рассказал, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».
«Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в Динамо [вернусь], если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал российский нападающий.
Сейчас Овечкин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Для этого россиянину осталось забросить восемь шайб, чтобы повторить, и девять, чтобы побить рекорд канадца. По прогнозам, это может произойти уже в нынешнем сезоне. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.
Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» выложил видео эмоциональной реакции Овечкина на 885-ю шайбу в матче НХЛ. Сразу после взятия ворот спортсмен закричал по-русски протяжное «Да!».