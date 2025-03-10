«Другой уровень бытия»: «Вашингтон» поражён новым рекордом Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сегодня набрал 1600 очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб посвятил своему капитану пост в социальных сетях.

«Ты понимаешь, что находишься на другом уровне бытия в этом виде спорта, когда достижение отметки в 1600 очков за карьеру — это даже не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — говорится в публикации.