«Другой уровень бытия»: «Вашингтон» поражён новым рекордом Овечкина
«Вашингтон» прокомментировал 1600-е очко Овечкина в НХЛ: Другой уровень бытия
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сегодня набрал 1600 очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб посвятил своему капитану пост в социальных сетях.
«Ты понимаешь, что находишься на другом уровне бытия в этом виде спорта, когда достижение отметки в 1600 очков за карьеру — это даже не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — говорится в публикации.
В домашнем матче против «Сиэтл Кракен» (4:2) Овечкин забросил одну шайбу, доведя свой счёт голов в лиге до 886. До рекорда канадца Уэйна Гретцки Ови осталось восемь заброшенных шайб. Также в игре с «Сиэтлом» Овечкин первым среди россиян добрался до 1600 очков (886+714) за 1474 игры.