«Вашингтон» выложил видео с эмоциональной реакцией Овечкина на 885-й гол в НХЛ
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео с эмоциональной реакцией капитана команды Александра Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин забил гол на 51-й минуте, который стал для него 32-м в сезоне 2024/25 и 885-м в карьере.
Реакция Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. Видео © Х / Washington Capitals
Сразу после взятия ворот Овечкин, на котором был микрофон, закричал по-русски протяжное «Да!». Его партнёры по команде радостно поздравляли его, крича: «Я стал частью истории!»
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки с 894 голами.
Ранее Александр Овечкин объявил о намерении делать пожертвования в фонд борьбы с раком после каждого заброшенного гола до завершения своей карьеры в НХЛ. Сумма пожертвования будет равна количеству его шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах.