«Вашингтон» выложил видео с эмоциональной реакцией Овечкина на 885-й гол в НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео с эмоциональной реакцией капитана команды Александра Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин забил гол на 51-й минуте, который стал для него 32-м в сезоне 2024/25 и 885-м в карьере.

Реакция Овечкина и его одноклубников на 885-ю шайбу россиянина в НХЛ. Видео © Х / Washington Capitals

Сразу после взятия ворот Овечкин, на котором был микрофон, закричал по-русски протяжное «Да!». Его партнёры по команде радостно поздравляли его, крича: «Я стал частью истории!»

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки с 894 голами.