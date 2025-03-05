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5 марта, 19:20

Овечкин будет жертвовать в фонд борьбы с раком после каждого гола в НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин объявил о намерении делать пожертвования в фонд борьбы с раком после каждого заброшенного гола до завершения своей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сумма пожертвования будет равна количеству его шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах. Эта благотворительная инициатива стартует в ночь на четверг по московскому времени, когда «Вашингтон» сыграет выездной матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«За свою карьеру в НХЛ я встречал много отважных ребят, борющихся с раком, и я чувствую, что важно сделать всё возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этой ужасной болезни», — сказал Овечкин.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин забросил очередную шайбу в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки, россиянину нужно забросить всего 10 шайб. На данный момент у него в активе 884 гола, тогда как у Гретцки — 894.

Обложка ©

ТАСС / AP / Nick Wass

Александра Мышляева
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