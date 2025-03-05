Овечкин будет жертвовать в фонд борьбы с раком после каждого гола в НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин объявил о намерении делать пожертвования в фонд борьбы с раком после каждого заброшенного гола до завершения своей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сумма пожертвования будет равна количеству его шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах. Эта благотворительная инициатива стартует в ночь на четверг по московскому времени, когда «Вашингтон» сыграет выездной матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«За свою карьеру в НХЛ я встречал много отважных ребят, борющихся с раком, и я чувствую, что важно сделать всё возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этой ужасной болезни», — сказал Овечкин.