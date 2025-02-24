В НХЛ назвали день, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки 5 апреля в игре с «Чикаго»
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории лиги 5 апреля. Такой прогноз приводит сайт НХЛ.
После того как россиянин сделал хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 12 шайб эксперты НХЛ опубликовали новый прогноз. Теперь, по их мнению, Овечкин побьёт рекорд легендарного 99-го номера на 11 дней раньше, чем предполагалось ранее — 5 апреля в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс», а не 16-го в выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс».
На текущий момент у Овечкина 882 заброшенные шайбы, у Гретцки — 894. До конца регулярного чемпионата столичной команде предстоит провести ещё 25 матчей. Ближайшая игра состоится 26 февраля на домашнем льду против «Калгари Флэймз».
Напомним, накануне вечером Александр Овечкин сделал 32-й хет-трик и повторил великий рекорд Яромира Ягра. По итогам игрового дня россиянин был признан первой звездой.