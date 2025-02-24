В НХЛ назвали день, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

После того как россиянин сделал хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 12 шайб эксперты НХЛ опубликовали новый прогноз. Теперь, по их мнению, Овечкин побьёт рекорд легендарного 99-го номера на 11 дней раньше, чем предполагалось ранее — 5 апреля в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс», а не 16-го в выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс».