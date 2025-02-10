Вратарь «Юты» Ингрэм не смог продолжить матч после мощного щелчка Овечкина
Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм не смог закончить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» из-за мощного броска Александра Овечкина.
Щелчок россиянина произошёл на 13-й минуте. Голкипер отбил шайбу, однако Пьер-Люк Дюбуа смог добить её в ворота. Ингрэма из-за повреждения пришлось менять на Карела Веймелку.
Мощный щелчок Овечкина и добивание Пьер-Люка Дюбуа. Видео © X / Washington Capitals
Напомним, Овечкин отметился тремя голевыми передачами в игре с «Ютой» и помог «Вашингтону» забрать одно очко. Однако «Кэпиталз» проиграли в серии буллитов.
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