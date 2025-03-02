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1 марта, 21:01

10 шайб до рекорда Гретцки: Овечкин стал ближе к титулу лучшего снайпера в НХЛ

Гол в ворота «Тампы» сократил отставание Овечкина от рекорда Гретцки до 10 шайб

Александр Овечкин забросил очередную шайбу в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сократить отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки капитану «Вашингтон Кэпиталз» удалось в матче с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Россиянин оформил гол на 57-й минуте встречи. Впрочем, эта шайба не спасла «кэпсов» от поражения со счётом 1:3. У победителей отметились Брэндон Хагель, Митчелл Чаффи и Гейдж Гонсалвес.

Теперь в копилке Овечкина 884 гола. Напомним, что у лидера в списке лучших снайперов НХЛ их 894. Чтобы нагнать этот результат, у россиянина осталось 22 матча в текущем сезоне.

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Напомним, что Овечкин отличился и в недавнем матче с «Калгари Флэймз», оформив единственный гол. Однако столичный клуб всё же проиграл оппонентам со счётом 1:3.

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Тимур Хингеев
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