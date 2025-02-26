12 шайб отделяют Овечкина от титула лучшего снайпера в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Российский форвард пополнил копилку новой шайбой на 45-й минуте встречи. Впрочем, «кэпсы» всё равно потерпели поражение со счётом 1:3.

Этот гол стал 883-м для Овечкина в регулярных чемпионатах лиги. С каждой забитой шайбой он всё ближе к рекорду легенды хоккея Уэйна Гретцки, на счету которого 894 точных попадания. Таким образом, отставание российского спортсмена от исторического достижения канадца составляет всего 11 голов, а чтобы возглавить рейтинг, ему понадобится ещё одна забитая шайба.