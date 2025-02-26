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26 февраля, 03:57

12 шайб отделяют Овечкина от титула лучшего снайпера в истории НХЛ

Овечкин забил гол в матче с «Флэймз» и сократил отставание от Гретцки до 11 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Российский форвард пополнил копилку новой шайбой на 45-й минуте встречи. Впрочем, «кэпсы» всё равно потерпели поражение со счётом 1:3.

Гол в исполнении Овечкина. Видео © X / Capitals

Этот гол стал 883-м для Овечкина в регулярных чемпионатах лиги. С каждой забитой шайбой он всё ближе к рекорду легенды хоккея Уэйна Гретцки, на счету которого 894 точных попадания. Таким образом, отставание российского спортсмена от исторического достижения канадца составляет всего 11 голов, а чтобы возглавить рейтинг, ему понадобится ещё одна забитая шайба.

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Ранее в НХЛ спрогнозировали день, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером в истории. Это эпохальное событие должно состояться уже 5 апреля.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Тимур Хингеев
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