Канадец побил 15-летний рекорд Ковальчука в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Виннипег» Марк Шайфли феерично отметился в матче против «Сан-Хосе» (2:1). Спортсмен сумел забросить шайбу в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, оформив 329-й год в своей карьере за «Джетс». Таким образом он побил рекорд, который в течение 15 лет принадлежал россиянину Илье Ковальчуку по шайбам за клуб.

31-летнего Марка Шайфли назвали лучшим снайпером в истории франшизы. Всего за текущий сезон он провёл 58 матчей в НХЛ и набрал 65 очков.

Россиянин Илья Ковальчук, которому ранее принадлежал данный рекодр, также выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 годы, а также с 2005-го по 2010-й. В то время команда выступала под другим названием — «Атланта Трэшерз». В активе российского хоккеиста было 328 голов за клуб.