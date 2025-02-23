Форвард минского «Динамо» Шипачёв вторым в истории КХЛ забросил 300 шайб

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв сумел забросить 300-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время выездного матча со «Спартаком». Тем самым форвард стал вторым игроком в истории лиги после Сергея Мозякина, которому ранее удалось преодолеть эту значимую отметку. Игра же осталась за белорусской командой со счётом 3:0.

Вадим Шипачёв в матче со «Спартаком». Видео © VK / КХЛ

Шипачёв отправил шайбу прямиком в ворота соперника на 30-й минуте встречи. Рекордсменом по числу голов остаётся Мозякин, на его счету 419 заброшенных шайб, хоккеист завершил карьеру в 2021 году. Что касается Шипачёва, то он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.