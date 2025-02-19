Форвард «Сочи» забил «Динамо» пять голов за один матч и повторил безумный рекорд

Московский «Динамо» уступил «Сочи» со счётом 3:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Все пять шайб в копилку южан принёс один человек — нападающий Даниил Сероух. Он стал вторым игроком в истории КХЛ, кому удалось оформить пента-трик.

Уже к 36-й минуте встречи форвард сделал хет-трик. Четвёртую шайбу он забросил в большинстве в третьем периоде, а пятый гол Сероух забил в пустые ворота под конец матча. У столичной команды отличились Кирилл Адамчук, Антон Слепышев и Даниил Пыленков.