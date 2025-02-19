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19 февраля, 19:35

Форвард «Сочи» забил «Динамо» пять голов за один матч и повторил безумный рекорд

Пента-трик Сероуха принёс «Сочи» победу над «Динамо» в зрелищном матче КХЛ

Даниил Сероух. Обложка © ХК «Сочи»

Даниил Сероух. Обложка © ХК «Сочи»

Московский «Динамо» уступил «Сочи» со счётом 3:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Все пять шайб в копилку южан принёс один человек — нападающий Даниил Сероух. Он стал вторым игроком в истории КХЛ, кому удалось оформить пента-трик.

Уже к 36-й минуте встречи форвард сделал хет-трик. Четвёртую шайбу он забросил в большинстве в третьем периоде, а пятый гол Сероух забил в пустые ворота под конец матча. У столичной команды отличились Кирилл Адамчук, Антон Слепышев и Даниил Пыленков.

Ранее пента-трик в КХЛ удавалось оформить лишь экс-форварду казанского «Ак Барса» Алексею Морозву. Необычный рекорд он установил 21 ноября 2008 года.

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А недавно Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной РФ от участия в чемпионатах мира до 2026 года. Решение о возможном возвращении российских команд на международные турниры возможно лишь про одном условии, добавили в IIHF.

Антон Голыбин
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