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6 марта, 03:14

Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» российский форвард забил свой 885-й гол в НХЛ, сократив отставание до девяти голов.

Гол Овечкина в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео © Х / Washington Capitals

Сейчас в матче идёт овертайм, основное время завершилось со счётом 2:2.

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Гретцки, занимающий первое место в списке лучших снайперов, забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкин продолжает приближаться к этому рекорду, оставаясь одним из самых результативных игроков в истории лиги.

А свой 884-й гол в НХЛ Овечкин забил в ворота клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин оформил гол на 57-й минуте встречи. Впрочем, эта шайба не спасла «Кэпс» от поражения со счётом 1:3.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артём Гапоненко
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