Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» российский форвард забил свой 885-й гол в НХЛ, сократив отставание до девяти голов.

Гол Овечкина в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео © Х / Washington Capitals

Сейчас в матче идёт овертайм, основное время завершилось со счётом 2:2.

Гретцки, занимающий первое место в списке лучших снайперов, забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкин продолжает приближаться к этому рекорду, оставаясь одним из самых результативных игроков в истории лиги.