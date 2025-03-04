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Регион
4 марта, 05:48

Российский голкипер Шестёркин оформил четвёртый «сухарь» за сезон в НХЛ

Игорь Шестёркин. Обложка © NHL

Игорь Шестёркин. Обложка © NHL

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:0 в матче чемпионата НХЛ. Звездой встречи стал вратарь хозяев Игорь Шестёркин, который отразил 21 бросок и оформил четвёртую «сухую» игру в сезоне.

Отличился в матче и воспитанник подмосковного «Витязя» Артемий Панарин, который стал автором одного из голов и ассиста. Забитая шайба стала для него 25-й в сезоне. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 22 броска из 25.

ХК «Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 66 очков. «Айлсы» же расположились на седьмой позиции с 61 очком.

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Напомним, что в прошлом матче «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:4. Один из голов забил голкипер победителей Илья Сорокин.

Тимур Хингеев
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