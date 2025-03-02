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1 марта, 21:48

Российский вратарь стал автором курьёзного гола в матче НХЛ

Российский голкипер Сорокин стал автором забитой шайбы в ворота «Нэшвилла»

Субботний матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз» завершился со счётом 7:4 в пользу «островитян». Игра запомнилась не только обилием заброшенных шайб, но и необычным голом, автором которого стал вратарь победителей Илья Сорокин.

На последней минуте встречи голкипер отразил бросок, и шайбу перехватил игрок «Нэшвилла», который отдал неудачный пас и поразил собственные пустые ворота. В результате россиянина внесли в протокол как автора гола.

Гол Сорокина. Видео © NHL

Эта победа стала для «Айлендерс» второй подряд. Команда набрала 61 очко и занимает 13 место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 49 очками располагается на 14 строчке в Западной конференции.

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Напомним, что в феврале вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» признавали первой звездой недели в НХЛ. На счету россиянина на тот момент было три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.

Обложка ©

NHL

Антон Голыбин
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