Российский вратарь стал автором курьёзного гола в матче НХЛ

Субботний матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз» завершился со счётом 7:4 в пользу «островитян». Игра запомнилась не только обилием заброшенных шайб, но и необычным голом, автором которого стал вратарь победителей Илья Сорокин.

На последней минуте встречи голкипер отразил бросок, и шайбу перехватил игрок «Нэшвилла», который отдал неудачный пас и поразил собственные пустые ворота. В результате россиянина внесли в протокол как автора гола.

Гол Сорокина. Видео © NHL

Эта победа стала для «Айлендерс» второй подряд. Команда набрала 61 очко и занимает 13 место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 49 очками располагается на 14 строчке в Западной конференции.