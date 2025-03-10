Овечкин забил «Сиэтлу» и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором одного из голов в матче с «Сиэтл Кракен». Теперь капитан «кэпсов» отстаёт от рекорда канадца Уэйна Гретцки всего на восемь шайб.

Овечкин поразил пустые ворота, установив окончательный счёт 4:2 в пользу «Вашингтона». Забитая шайба стала для него 886-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Напомним, что эта победа стала для «Вашингтона» четвёртой подряд. Команда лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе, набрав 92 очка в 64 играх. Следующая игра «кэпсов» состоится 12 марта на выезде против «Анахайма».