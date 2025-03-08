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8 марта, 04:51

НХЛ сдвинула дату обновления рекорда Гретцки Овечкиным на 11 апреля

Национальная хоккейная лига назвала новую дату, когда российский хоккеист Александр Овечкин завоюет титул лучшего снайпера в истории НХЛ. Скорректировать прогнозы НХЛ пришлось после матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Детройт Ред Уингз», где капитан «кэпсов» не смог набрать очков.

Несмотря на победу, результативность форварда столичной команды снизилась с 0,7 до 0,68 гола за матч в сезоне. Это значит, что Овечкин доберётся и перешагнёт через рекорд канадца Уэйна Гретцки 11 апреля в матче с «Каролиной Харрикейнз».

Овечкин будет жертвовать в фонд борьбы с раком после каждого гола в НХЛ
Овечкин будет жертвовать в фонд борьбы с раком после каждого гола в НХЛ

Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» выложил видео эмоциональной реакции Овечкина на 885-ю шайбу в матче НХЛ. Сразу после взятия ворот спортсмен закричал по-русски протяжное «Да!».

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Тимур Хингеев
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