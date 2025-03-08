НХЛ сдвинула дату обновления рекорда Гретцки Овечкиным на 11 апреля

Национальная хоккейная лига назвала новую дату, когда российский хоккеист Александр Овечкин завоюет титул лучшего снайпера в истории НХЛ. Скорректировать прогнозы НХЛ пришлось после матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Детройт Ред Уингз», где капитан «кэпсов» не смог набрать очков.

Несмотря на победу, результативность форварда столичной команды снизилась с 0,7 до 0,68 гола за матч в сезоне. Это значит, что Овечкин доберётся и перешагнёт через рекорд канадца Уэйна Гретцки 11 апреля в матче с «Каролиной Харрикейнз».