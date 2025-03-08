НХЛ сдвинула дату обновления рекорда Гретцки Овечкиным на 11 апреля
Национальная хоккейная лига назвала новую дату, когда российский хоккеист Александр Овечкин завоюет титул лучшего снайпера в истории НХЛ. Скорректировать прогнозы НХЛ пришлось после матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Детройт Ред Уингз», где капитан «кэпсов» не смог набрать очков.
Несмотря на победу, результативность форварда столичной команды снизилась с 0,7 до 0,68 гола за матч в сезоне. Это значит, что Овечкин доберётся и перешагнёт через рекорд канадца Уэйна Гретцки 11 апреля в матче с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» выложил видео эмоциональной реакции Овечкина на 885-ю шайбу в матче НХЛ. Сразу после взятия ворот спортсмен закричал по-русски протяжное «Да!».
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