«Природный дар»: Раскрыта уникальная способность Александра Овечкина

Если капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет тренироваться и поддерживать физическую форму на регулярной основе, он сможет играть ещё долгое время и побьёт рекорд Уэйна Гретцки, уверен тренер по физподготовке Артур Акулиничев, работающий с хоккеистами из НХЛ. По его словам, у российского спортсмена есть уникальный дар.

«Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон», — отметил собеседник «Газеты.ru».