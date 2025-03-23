«Природный дар»: Раскрыта уникальная способность Александра Овечкина
Тренер Акулиничев считает физическую мощь природным даром Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Frank Franklin II
Если капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет тренироваться и поддерживать физическую форму на регулярной основе, он сможет играть ещё долгое время и побьёт рекорд Уэйна Гретцки, уверен тренер по физподготовке Артур Акулиничев, работающий с хоккеистами из НХЛ. По его словам, у российского спортсмена есть уникальный дар.
«Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, Александр Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. После гола «Филадельфии» он сократил отставание от Гретцки до шести шайб. Кстати, хоккеист не намерен продолжать карьеру в НХЛ после истечение контракта. После сезона 2025/26 Овечкин планирует вернуться в московское «Динамо».