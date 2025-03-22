Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 11:20

Овечкин назвал матч команд НХЛ и КХЛ шагом к снятию неспортивных ограничений

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что очень ждёт проведения хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Спортсмен объяснил, что данная инициатива является решением двух мудрых лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между великими державами.

«Такой матч станет значимым событием для всех поклонников хоккея как в России, так и в Америке. Обе страны могут гордиться множеством легендарных хоккеистов, известных по всему миру», заявил спортсмен.

Овечкин также заявил, что с удовольствием выйдет на лёд, если Дональд Трамп и Владимир Путин согласуют матчи. Игры станут первым шагом к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран, добавил хоккеист.

В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ
В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе российского лидера Владимира Путина по организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Кроме того, положительную реакцию идея вызвала и в Федерации хоккея России. Советский спортсмен Владислав Третьяк заявил Life.ru, что хоккей очень важен и должен быть вне политики.

Обложка ©

Telegram / Alex Ovechkin

Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • США
  • НХЛ
  • КХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar