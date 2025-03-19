В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ
В НХЛ положительно отреагировали на предложение российского президента Владимира Путина о совместных хоккейных матчах с КХЛ. Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли прокомментировал вопрос о возможности проведения таких игр. Он отметил, что не знаком с деталями разговора Путина и Трампа. Тем не менее он подтвердил, что спорт разрушает барьеры и сближает народы.
«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх», — приводит комментарий Дэйли «Чемпионат».
Континентальная хоккейная лига уже ответила, что готова организовать матчи против игроков НХЛ. Глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ готова выступить организатором в этом вопросе.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о возможности организации хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Подробности беседы Путина и Трампа читайте в материале Life.ru.
khl.ru / Дмитрий Лошкарёв