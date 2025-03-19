В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ

В НХЛ положительно отреагировали на предложение российского президента Владимира Путина о совместных хоккейных матчах с КХЛ. Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли прокомментировал вопрос о возможности проведения таких игр. Он отметил, что не знаком с деталями разговора Путина и Трампа. Тем не менее он подтвердил, что спорт разрушает барьеры и сближает народы.

«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх», — приводит комментарий Дэйли «Чемпионат».