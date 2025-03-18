«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку идеи, озвученной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о возрождении хоккейных матчей между командами КХЛ и НХЛ. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что рад видеть, как эта инициатива теперь получила поддержку на высшем уровне.

По его словам, Владимир Путин, который сам играет в хоккей, давно проявляет интерес к развитию этого вида спорта.

Ещё три-четыре года назад мы обсуждали это в недрах программы «Биатлон» с Губерниевым. Мы там говорим про многие виды спорта, в частности про хоккей. Очень здорово, что эта замечательная идея сегодня расцвела такими красками в разговоре двух мировых лидеров. Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор

Он также напомнил, что одними из лучших матчей в истории мирового хоккея были встречи между сборными СССР и Канады, а также СССР и США. Комментатор выразил уверенность в том, что возрождение подобных игр не только усилит интерес к хоккею, но и поспособствует укреплению международных связей через спорт.