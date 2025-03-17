Определились все участники плей-офф КХЛ

«Сибирь» поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 68 очков за 66 игр. Идущий девятым «Нефтехимик» из Нижнекамска (Татарстан) уже не сможет её догнать. На восьмом месте находится владивостокский «Адмирал», который ранее уже гарантировал себе место в плей-офф. В заветную восьмёрку на «Востоке» также попали челябинский «Трактор», «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область), уфимский «Салават Юлаев», «Автомобилист» из Екатеринбурга», казанский «Ак Барс» и «Авангард» из Омска.