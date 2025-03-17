Определились все участники плей-офф КХЛ
«Сибирь» победила «Барыс» и стала последним участником плей-офф КХЛ
Последним, 16-м, участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала новосибирская «Сибирь», которая сегодня оказалась сильнее казахстанского «Барыса». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
«Сибирь» поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 68 очков за 66 игр. Идущий девятым «Нефтехимик» из Нижнекамска (Татарстан) уже не сможет её догнать. На восьмом месте находится владивостокский «Адмирал», который ранее уже гарантировал себе место в плей-офф. В заветную восьмёрку на «Востоке» также попали челябинский «Трактор», «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область), уфимский «Салават Юлаев», «Автомобилист» из Екатеринбурга», казанский «Ак Барс» и «Авангард» из Омска.
Из Западной конференции в плей-офф вышли «Локомотив» из Ярославля, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, «Северсталь» из Череповца (Вологодская область) и нижегородское «Торпедо».
Плей-офф КХЛ начнётся 26 марта. Все игры пройдут до четырёх побед. Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», победивший в финале прошлого сезона «Локомотив». В текущем розыгрыше ярославцы досрочно стали победителями Западной конференции.
ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин