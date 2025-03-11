Ярославский «Локомотив» досрочно стал победителем Западной конференции КХЛ
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» досрочно гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25.
Это произошло после поражения московского «Динамо» в Нижнекамске против местного «Нефтехимика» (3:4). «Динамо» с 83 очками в 63 играх осталось вторым и уже не догонит идущий в лидерах «Локомотив» (95 очков в 64 играх).
Ярославцы во второй раз в истории стали чемпионами Западной конференции, в первый раз это случилось в сезоне 2010/11. В прошлом году «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу».
Ранее стало известно, что Александр Овечкин не будет продлевать контракт с «Вашингтоном» и намерен завершить карьеру в московском «Динамо». Переход может произойти уже после следующего сезона, после которого истекает соглашение россиянина с «Кэпиталз».