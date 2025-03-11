Ярославский «Локомотив» досрочно стал победителем Западной конференции КХЛ

Ярославский «Локомотив» досрочно гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25.

Это произошло после поражения московского «Динамо» в Нижнекамске против местного «Нефтехимика» (3:4). «Динамо» с 83 очками в 63 играх осталось вторым и уже не догонит идущий в лидерах «Локомотив» (95 очков в 64 играх).

Ярославцы во второй раз в истории стали чемпионами Западной конференции, в первый раз это случилось в сезоне 2010/11. В прошлом году «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу».