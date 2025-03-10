Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 20:00

«Спартак» одержал победу над «Ак Барсом» в рекордном матче Жамнова в КХЛ

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов. Обложка © spartak.ru

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов. Обложка © spartak.ru

Московский «Спартак» одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ со счётом 5:3. Столичный клуб смог прервать серию из четырёх поражений.

У хозяев забивали Альберт Яруллин, Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» отличились Павел Ткаченко, Иван Морозов, Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги по числу матчей КХЛ в качестве наставника «Спартака». Для Жамнова эта игра стала 141-й в должности.

«С ним играть все хотят»: Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия
«С ним играть все хотят»: Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада.

Ранее Life.ru писал, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб. Россиянин стал автором одного из голов в матче с «Сиэтл Кракен».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ХК Спартак
  • ХК Ак Барс
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar