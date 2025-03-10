«Спартак» одержал победу над «Ак Барсом» в рекордном матче Жамнова в КХЛ

Московский «Спартак» одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ со счётом 5:3. Столичный клуб смог прервать серию из четырёх поражений.

У хозяев забивали Альберт Яруллин, Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» отличились Павел Ткаченко, Иван Морозов, Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги по числу матчей КХЛ в качестве наставника «Спартака». Для Жамнова эта игра стала 141-й в должности.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада.