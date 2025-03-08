«С ним играть все хотят»: Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает самым талантливым хоккеистом последних десятилетий. Его слова приводит «Советский спорт». Как оказалось, таковым он считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

«Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.

В этом сезоне Кучеров провёл уже 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 28 шайб и сделал 64 передачи.