«С ним играть все хотят»: Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия
Фетисов назвал Кучерова самым талантливым хоккеистом последних десятилетий
Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает самым талантливым хоккеистом последних десятилетий. Его слова приводит «Советский спорт». Как оказалось, таковым он считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.
«Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.
В этом сезоне Кучеров провёл уже 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 28 шайб и сделал 64 передачи.
Ранее Life.ru рассказывал, что Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это случилось в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (6:3), в которой россиянин отдал три голевые передачи. Теперь в активе Кучерова 610 результативных передач в составе «молний».