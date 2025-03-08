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8 марта, 09:38

«С ним играть все хотят»: Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия

Фетисов назвал Кучерова самым талантливым хоккеистом последних десятилетий

Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP

Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает самым талантливым хоккеистом последних десятилетий. Его слова приводит «Советский спорт». Как оказалось, таковым он считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

«Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.

В этом сезоне Кучеров провёл уже 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 28 шайб и сделал 64 передачи.

Никита Кучеров пропустил матч «Тампы» против «Монреаля» из-за травмы
Никита Кучеров пропустил матч «Тампы» против «Монреаля» из-за травмы

Ранее Life.ru рассказывал, что Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это случилось в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (6:3), в которой россиянин отдал три голевые передачи. Теперь в активе Кучерова 610 результативных передач в составе «молний».

Мария Любицкая
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